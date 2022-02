Campidoglio: lista Calenda, priorità dei romani su decoro, rifiuti e luce sono le nostre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Indagine sulla qualità dei servizi pubblici locali a Roma di Acos costituisce un bilancio dell’amministrazione degli ultimi 5 anni, purtroppo negativo, e al tempo stesso indica una conferma di quelle che da sempre sono le nostre priorità per quanto riguarda i servizi pubblici. La pulizia delle strade rimane al primo posto tra le priorità di intervento secondo i romani". Così in una nota i consiglieri della Lista Calenda in merito alla presentazione della XIV Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma da parte di Acos. "Ecco perché sosteniamo da tempo - aggiungono - la necessità di ripristinare la figura dello spazzino di quartiere e di portare a 12 mesi la durata del piano straordinario di pulizia della città, affidandosi a soggetti esterni ad Ama per l’esecuzione delle attività. Su questi aspetti il nuovo piano industriale di Ama dovrà essere chiaro, o siamo pronti a dare battaglia". (segue) (Com)