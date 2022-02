Campidoglio: lista Calenda, priorità dei romani su decoro, rifiuti e luce sono le nostre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui rifiuti, viene certificata, ancora una volta - prosegue la nota della Lista Calenda - la dipendenza di Roma dagli impianti privati: l’86% della raccolta indifferenziata è trattata da impianti che non sono di Ama, che quando smettono di ricevere i nostri rifiuti mandano in tilt il sistema di raccolta. Stesso discorso per i rifiuti differenziati, la cui crescita annua è sostanzialmente ferma durante la gestione Raggi. Il piano industriale dovrà tracciare una chiara chiusura del ciclo dei rifiuti. Servizi adeguati alla città e alle esigenze dei romani, una Tari più bassa. Roma non può più evitare la risoluzione di questi temi. C’è poi il trasporto pubblico: sugli autobus e i tram bisogna migliorare regolarità, puntualità e comfort mentre sulle metro bisogna migliorare la loro accessibilità, oggi scarsa per via di una rete metropolitana troppo poco estesa". (segue) (Com)