Campidoglio: lista Calenda, priorità dei romani su decoro, rifiuti e luce sono le nostre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco perché Gualtieri deve accelerare sulla costruzione delle linee C, D e prolungamenti A e B così come sulla Roma-Lido, una grande infrastruttura oggi del tutto trascurata, dove bisogna invece aumentare le corse e prevederne l’unione con la linea B. Più di un terzo dei romani intervistati denuncia che la città non è abbastanza illuminata. A Roma mancano infatti 40mila lampioni della luce, vanno installati subito, la sicurezza è una questione di sicurezza e decoro fondamentale. Roma sconta 5 anni di immobilismo su molti fronti e siamo pronti a far valere le nostre proposte per ridare ai romani i servizi pubblici che meritano”, concludono. (Com)