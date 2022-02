© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, parte oggi per una visita di due giorni a Washington, dove incontrerà tra gli altri la segretaria al tesoro Usa, Janet Yellen, e la segretaria all’Energia, Jennifer Granholm. Al centro della visita, rende noto il ministero tedesco, ci saranno gli sviluppi del conflitto in corso in Ucraina e le relative questioni legate a sicurezza energetica e sanzioni. (Geb)