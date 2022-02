© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Uefa ha deciso oggi di concludere la sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni. Lo si legge in un comunicato dell'organismo. "La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti tra cui quelli per la Uefa Champions League, per le competizioni Uefa per nazionali e per Uefa Euro 2024", si legge. (Geb)