- Oggi palazzo Chigi si tinge di verde, rosa e azzurro, "i colori della campagna 'Accendiamo le luci sulle Malattie rare' in occasione del Rare Disease Day 2022 promosso in Italia da Uniamo Federazione italiana malattie rare onlus". Lo si legge in un tweet della presidenza del Consiglio. (Rin)