- "Emozionante la presenza del grande campione Dino Zoff in Aula Giulio Cesare per i suoi 80 anni". Così la consigliera Pd del Comune di Roma, Antonella Melito. "Zoff è un icona del nostro calcio, protagonista di una stagione straordinaria della nostra nazionale, il cui ricordo unisce intere generazioni. Auguri di buon ottantesimo compleanno". (Com)