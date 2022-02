Giustizia: Pittalis, con emendamenti FI contribuito a migliorare testo su ergastolo ostativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento, con il provvedimento in esame, "adempie ad un preciso dovere, ovvero quello di evitare vuoti legislativi e, ancor peggio, la supplenza della funzione legislativa. Lo sforzo comune, non senza difficoltà, è stato quello di operare un difficilissimo bilanciamento di opposti interessi, nel quadro del contrasto alla criminalità organizzata e delle attività di sicurezza collettiva". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, intervenendo nell'Aula di Montecitorio, durante la discussione generale sull'ergastolo ostativo. "Noi di Forza Italia siamo fortemente convinti di non abbassare mai la guardia nel contrasto al fenomeno delle criminalità organizzate ma al contempo della necessità di dare la risposta migliore - ha continuato il parlamentare -. Con i nostri emendamenti, abbiamo dato un fattivo contributo rispetto all'originario testo base che a noi, ma non solo a noi, pareva ben lontano dai parametri indicati dalla Corte costituzionale. Il magistrato di sorveglianza dovrà tenere conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Si sono valorizzate, infine, le iniziative del condannato a favore delle vittime oltre che nelle forme risarcitorie in quelle della giustizia riparativa". (segue) (Rin)