Energia: Shell pone fine a sue joint venture con Gazprom

- La società petrolifera Shell porrà fine alle sue joint venture con Gazprom, per un valore di circa 3 miliardi di dollari di asset in Russia. Lo ha reso noto la multinazionale britannica. “Siamo scioccati dalle vite perdute in Ucraina, che sono il risultato di un atto insensato di aggressione militare che minaccia la sicurezza europea”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Shell, Ben van Beurden. La compagnia detiene il 27,5 per cento del progetto petrolifero e di gas Sakhalin 2 in Russia, portato avanti da Gazprom. Ha inoltre finanziato per il 10 per cento il progetto del gasdotto Nord Stream2. Shell si ritirerà di conseguenza da entrambi i progetti. (Rel)