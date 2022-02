© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un progetto editoriale che già oggi pone Nova ai vertici del settore informativo, grazie a una diversificazione di prodotti e di piattaforme di grande qualità" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro Alessia Cappello interviene a "Better Togheter", la conferenza stampa di presentazione di Micam, Mipel, The One Milano e Homi (Fashion and Jewels Exhibitions).Terrazza Palestro, via Palestro, 2 (ore 11:30)Commissione Consiliare pari opportunità-diritti civili. Ordine del giorno: Presentazione progetto Primavera delle pari opportunità.Collegamento modalità Teams (ore 16)Commissione consiliare affari istituzionali-Città metropolitana e sport, turismo, politiche giovanili e politiche per il benessere. Ordine del giorno: "Discussione in merito alla proposta di istituire una società pubblica per lo sviluppo dell'area Stadio San Siro Meazza, trasmessa alla Presidenza del Consiglio comunale e poi recapitata a tutti i consiglieri comunali”. Audizione del dott. Franco D'AlfonsoCollegamento modalità Teams (ore 17:30)REGIONESi riunisce il Consiglio regionalePalazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Consegna ad Areu di una Porsche Panamera sequestrata dal Tribunale di Milano per il trasporto degli organi. All’iniziativa sono presenti il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, i vice Presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti, i consiglieri segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi, la presidente della Commissione regionale antimafia Monica Forte, il direttore generale di Areu Alberto Zoli, il giudice delegato del procedimento presso il Tribunale di Milano Giuseppe Cernuto e l’amministratrice giudiziaria, Mariella Spada.Palazzo Pirelli, Piazza duca d'Aosta (ore 13)VARIEConferenza stampa di presentazione delle fiere Micam, Mipel, Homi Fashion&Jewels e TheoneMilano.Terrazza Palestro, via Palestro, 2 (ore 11:30)Il Prefetto Renato Saccone, con i vertici delle forze dell'ordine, incontra la stampa per illustrare i dati sulla criminalità nella città di Milano.Prefettura, Corso Monforte, 31 (ore 11:30)Conferenza stampa dell'Udu e la Cgil Lombardia per presentare i risultati del primo rapporto sulle tasse universitarie in Lombardia.Cgil Lombardia, via Palmanova, 22 (ore 14)Primo Start Day del progetto Start Pack, iniziativa dei giovani imprenditori di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza rivolta a chi ha appena avviato un'attività o sta pensando di dare vita a un nuovo progetto imprenditoriale.Palazzo Bovara, Circolo del Commercio di Confcommercio, Corso Venezia, 51 (ore 18)Marcia per la pace organizzata dalla città di Corsico. Tre cortei partono dagli istituti Comprensivi Copernico, da via don Tornaghi, Galilei, davanti alla scuola primaria e Buonarroti, passaggio F.lli Rosselli (ore 18) per ritrovarsi in via Cavour, nel centro storico (ore 18:45).Proiezione del film su Pupi Avati “Vorrei sparire senza morire” realizzato da Iulmovie Lab alla presenza del regista. Con l'occasione, dialogando con il rettore dell'ateneo, Gianni Canova, Avati presenta anche il suo nuovo libro, L'alta fantasia. Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante.Auditorium in Iulm 6 via Carlo Bo, 7 (ore 18)Marcia per la pace promossa dal Comune di Cesano Boscone. Partenza dalla Casa comunale in via Pogliani e arrivo al Parco della pace dove ci sarà anche un momento musicale a cura della Ricordi Music School (ore 18:15) (Rem)