Francia: dimissioni del direttore dell'Istituto Montaigne dopo accuse collaboratrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laurent Bigorgne, direttore del centro studi francese Istituto Montaigne, ha dato le dimissioni dopo le dichiarazioni di una collaboratrice, che lo ha accusato di essere stata drogata dal dirigente durante una festa. Le dimissioni sono state accettate "dai membri del direttorio in occasione di una seduta eccezionale", si legge in un comunicato. Bigorgne, che dirige l'istituto dal 2011, è stato messo in stato di fermo lo scorso venerdì. (Frp)