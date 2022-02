Ucraina: commissaria Simson, sostegno a sincronizzazione rete con quella europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un grande sostegno da parte dei ministri dell'Energia dell'Unione europea a procedere con la sincronizzazione della rete elettrica ucraina con quella europea. Lo ha detto la commissaria all'Energia, Kadri Simson, dopo il Consiglio Energia dell'Ue. "Il popolo dell'Ucraina sta lottando per la libertà e l'Europa deve essere solidale", ha detto. La commissaria ha spiegato che la sincronizzazione della rete elettrica ucraina "con quella europea e non con quella russa" è un punto "strategico per aumentare l'indipendenza strategica" del Paese. "Nello stesso giorno in cui l'Ucraina ha fatto un test di isolamento per prepararsi alla sincronizzazione con la rete europea, c'è stato l'attacco russo del Paese", ha ricordato Simson. "Nell'attuale situazione è stato deciso di non ricollegare la reta alla Russia" e "l'Ucraina chiede una sincronizzazione d'emergenza con la rete europea quanto prima. E' complesso, ma come Europa è qualcosa di tangibile che possiamo fare per i nostri partner", ha specificato la commissaria. Simson ha specificato che questo "collegherà anche la Moldova che vuole essere libera di scegliere il proprio futuro energetico". La commissaria ha evidenziato che "c'è un processo di transizione in corso da anni" e "ci sono dei passi che devono essere ancora compiuti". In questo contesto, "bisogna che tutte le condizioni preliminari siano rispettate" e "in condizioni normali questo sarebbe successo l'anno prossimo". Tuttavia, "ora come ora, "l'Ucraina e la Moldova vanno avanti in situazione d'emergenza, quindi anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Oggi è emerso un grandissimo sostegno politico ad andare avanti con questa iniziativa", ha sottolineato. (Beb)