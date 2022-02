Milano: Consiglio approva richiesta di supportare cittadini in difficoltà con rinvio pagamento tributi e rateizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo appena approvato all’unanimità un atto di indirizzo alla Giunta a mia prima firma, e sottoscritto insieme al consigliere Luca Bernardo, per chiedere misure urgenti di sollievo in favore di cittadini, imprese e associazioni che hanno pagato gli effetti del protrarsi della pandemia, in uno scenario di ripresa reso ora più incerto dal conflitto ucraino”. Lo afferma il capogruppo del Pd a palazzo Marino, Filippo Barberis, spiegando l’Ordine del giorno votato e approvato oggi dall’aula consiliare di Palazzo Marino sul rinvio dei pagamenti e altre misure di sollievo economico per i cittadini e le imprese. Le misure concrete richieste dall’ordine del giorno, illustra Barberis, consistono nella “richiesta di rinviare i pagamenti di tributi almeno fino al 30 di giugno del 2022 o di consentire fino a 72 rateizzazioni. Azioni che è possibile “mettere in atto senza compromettere gli equilibri di bilancio”, conclude l’esponente dem. Riguardo all'ordine del giorno, piena disponibilità è anche arrivata dall'assessore al bilancio Emmanuel Conte, che assicura una “disponibilità totale” a dare seguito alle richieste del consiglio comunale anche se “la gradazione sarà diversa rispetto ai diversi punti” proposti nel documento. In particolare, aggiunge Conte, “posso confermare da subito la possibilità di portare fino a fine anno la super rateizzazione già prevista da una delibera dell’aprile 2021”.(Rem)