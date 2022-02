Ucraina: Terzulli (Sace), ripercussione su economia reale russa, probabile anno recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ripercussioni sull’economia reale "ci sono: nonostante ci sia un’elevata incertezza e fare scenari ora è difficile, pensare che il 2022 non possa preannunciarsi almeno per la Russia come un anno di recessione è difficile da dire”. Lo ha detto Alessandro Terzulli, capo economista di Sace, intervenendo all’evento “Ucraina: prove di resistenza”, organizzata dall’Ispi. “La Russia – ha spiegato – è arrivata da un punto di vista economico molto solido a questa crisi. Il bilancio pubblico è solido”. Inoltre, “le riserve valutarie e non solo oscillano tra i 620 e i 640 miliardi. Questo copre più di due anni di importazioni dalla Russia", ha spiegato Terzulli, secondo cui questo "è un numero molto significativo. Le sanzioni però - ha aggiunto - vanno un po’ a scardinare questo assunto dal punto di vista economico”, dal momento che quelle nei confronti della banca centrale russa “in termini di congelamento delle sue riserve detenute presso l’estero non è banale, perché si stima che un po’ meno della metà di questi 620-640 miliardi sono riserve detenute in Paesi del G7”.(Rin)