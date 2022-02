Imprese: Generali coopta Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia nel Cda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luisa Torchia, 64 anni, è stata nominata come amministratore indipendente. Torchia, residente a Roma, è una delle principali esperte italiane in materie giuridiche, con una vasta esperienza accademica, nella pubblica amministrazione e nei consigli di amministrazione di importanti organizzazioni finanziarie. Torchia è attualmente docente di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi Roma Tre, e ha ricoperto in precedenza incarichi accademici presso le Università di Urbino, La Sapienza di Roma e la Princeton University. Ha lavorato anche per il governo italiano, dove ha ricoperto diversi ruoli tra cui membro della Commissione Nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni. E’ stata anche consigliere giuridico del Presidente del Consiglio (1996-1998). Torchia è stata inoltre consigliere giuridico per il Ministero e il Ministro della Funzione Pubblica e consulente per la Commissione per la Spesa Pubblica (ministero dell’Economia e delle Finanze). E’ attualmente membro del Cda di Almawave, e in precedenza ha fatto parte dei consigli di Nexi, Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti. Il Consiglio ha accertato in capo ai nuovi amministratori il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per le imprese di assicurazioni quotate dalla normativa applicabile e dal codice di Corporate Governance. (segue) (Com)