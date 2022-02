Ucraina: colloquio Franco-Marchenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto nel pomeriggio di oggi un colloquio in videoconferenza fra il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro ucraino delle Finanze, Serhiy Marchenko. Nel corso del colloquio - riferisce una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze -, il ministro Franco ha espresso la ferma condanna del governo italiano per l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Il governo italiano ha erogato 110 milioni di euro al governo ucraino che, ha confermato il ministro ucraino Marchenko, verranno utilizzati per garantire il normale funzionamento dell'amministrazione pubblica ucraina. Il ministro Franco ha quindi ribadito l'impegno dell'Italia di rimanere al fianco dell'Ucraina in ambito europeo e internazionale. (Com)