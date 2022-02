Emilia Romagna: Donini, stabilizzati 57 medici a tempo determinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno stabilizzati entro marzo i 57 medici impiegati a tempo determinato nei servizi di emergenza-urgenza 118 in Emilia-Romagna. Lo ha annunciato in una nota la Regione Emilia Romagna che ha dato notizia dell'intesa siglata oggi tra l'assessorato alle Politiche per la Salute della Regione e le organizzazioni sindacali della Medicina Generale, Fimmg, Snami e Smi. "Con questo accordo l'Emilia-Romagna è tra le prime Regioni in Italia a dare attuazione a quanto stabilisce la legge di Bilancio di previsione dello Stato 2022: la possibilità di concorrere al conferimento degli incarichi vacanti per i medici che sono in servizio presso le strutture di emergenza-urgenza territoriale 118 e che hanno maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato". (segue) (Ren)