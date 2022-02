Emilia Romagna: Donini, stabilizzati 57 medici a tempo determinato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini ha dichiarato: "L'intesa con i sindacati permette di procedere con la massima celerità possibile all'assegnazione degli incarichi di emergenza sanitaria territoriale, di cui tutto il Paese, e anche la nostra regione, ha grande bisogno. Non è solo un passo avanti per rafforzare il personale sanitario, ma anche un modo per tutelare il lavoro e semplificare le procedure di stabilizzazione". Infine l'assessore regionale ha concluso: "Ringrazio i sindacati che hanno lavorato con noi alla stesura di questo accordo, di cui siamo particolarmente soddisfatti". (Ren)