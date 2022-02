Lombardia: dal 6 marzo riparte la rassegna 'Castelli, palazzi e borghi medievali' per scoprire le bellezze storiche della pianura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un impegno dedicato all'informazione e alla comprensione di fatti e avvenimenti" Lara Magoni

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- Domenica 6 marzo riparte 'Castelli, palazzi e borghi medievali', rassegna che permette a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche, culturali e artistiche della media pianura lombarda. Organizzata dall'associazione 'Pianura da scoprire', con il patrocinio di Regione Lombardia, l'edizione primaverile si arricchisce di tante novità: saranno ben 24 i manieri e borghi fortificati, sparsi nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, che potranno essere visitati durante le 11 date previste dalla manifestazione: ogni prima domenica del mese, da marzo a giugno e da settembre a novembre, più tutte le festività, da Pasquetta al 25 aprile, dal 2 giugno al 1° novembre 2022. "Un appuntamento ormai consolidato e di successo, che permette a migliaia di visitatori di scoprire luoghi, castelli, dimore e borghi dal grande fascino nella nostra Lombardia. "Il ritorno della rassegna, un viaggio affascinante tra le provincie di Milano, Bergamo, Brescia e Cremona, regala emozioni uniche, all'insegna di un turismo di prossimità in grado di valorizzare tesori artistici, storici e paesaggistici di grande pregio" afferma in una nota l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni. "Visite alla portata di tutti, in totale sicurezza e in serenità, alla scoperta di percorsi tra terre antiche, cultura e tradizioni enogastronomiche che arricchiranno il viaggiatore. Dopo un periodo di difficoltà, sono sicura che le nostre eccellenze sapranno ridestare la voglia di viaggiare tra le persone, fondamentale per il rilancio turistico della nostra regione", conclude Magoni. (Com)