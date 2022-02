Ucraina-Russia: presidente turco, applicheremo Convenzione Montreux per limitare conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia applicherà la Convenzione di Montreux, che regola il passaggio delle navi da guerra attraverso lo stretto dei Dardanelli, per evitare che il conflitto tra Russia e Ucraina degeneri ulteriormente. Lo ha detto alla stampa turca Recep Tayyip Erdogan, il presidente della Turchia. "L'invasione russa dell'Ucraina è una terribile violazione del diritto internazionale e mi rattrista molto", ha detto Erdogan, per poi proseguire sostenendo che Ankara non ha "la minima intenzione di voltare le spalle a partner ed alleati e farà il possibile per assicurarsi che il conflitto diminuisca di intensità e che la diplomazia torni lo strumento principale per la risoluzione delle tensioni tra Mosca e Kiev". La Convenzione di Montreux è un accordo risalente al 1936 che conferisce alla Turchia il controllo degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Il testo prevede che in tempo di guerra, se la Turchia è neutrale, non è consentito il passaggio nel Mar Nero di navi da guerra di qualsiasi Paese belligerante. Se la Turchia è parte di un conflitto può opporsi al passaggio di navi da guerra di qualunque Paese.(Tua)