Ucraina: la situazione a Kiev, in molti tentano di lasciare la capitale, clima generale peggiora

- E' stata una giornata d’attesa quella di oggi a Kiev per l’esito della prima tornata dei negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina che si sono incontrate a Gomel, al confine con la Bielorussia. Per tutto il giorno gli abitanti di Kiev si sono affollati davanti ai pochi supermercati aperti per fare provviste, senza sapere quando sarà la prossima volta che potranno comprare cibo e beni di prima necessità. Le dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, su un corridoio umanitario aperto per 24 ore, sono state interpretate in città come una sorta di minaccia. Moltissimi hanno provato a lasciare la capitale, ma la situazione è molto caotica e si percepisce nitidamente un peggioramento del clima generale. Intanto il governo ucraino ha annunciato un aumento delle paghe per i militari a circa 3 mila dollari al mese e uno stanziamento straordinario di 33 milioni di dollari alla Banca nazionale per le forze armate. Continuano inoltre gli arruolamenti nelle “brigate internazionali” istituite dal governo ucraino. Al momento sarebbero già diverse migliaia le nuove reclute. Verso sera, alle 19 locali, tre forti esplosioni si sono sentite a Kiev, questa volta in maniera distinta anche nel centro città. (segue) (Kui)