Ucraina: la situazione a Kiev, in molti tentano di lasciare la capitale, clima generale peggiora (2)

- Mentre a Kiev veniva annunciata la riduzione del coprifuoco alle sole ore notturne (dalle 20 alle 7), le immagini dell’attacco russo a Kharkiv hanno fatto il giro del mondo. Secondo fonti ucraine, non ancora confermate, i russi avrebbero bombardato la città con missili Grad causando la morte, per la prima volte, di diversi civili. Sempre nella stessa area, il sindaco di Mazehora e il sindaco di Pivdennyi, sono stati arrestati con l’accusa di alto tradimento per aver “cooperato con le forze russe”. Le autorità locali hanno dichiarato che i due primi cittadini avrebbero fornito supporto alle truppe degli invasori e gli avrebbero consegnato le città.Molto scalpore, anche nelle chat cittadine, ha fatto la notizia che persino la Svizzera abbia deciso di accodarsi alle sanzioni dell’Ue e di congelare i beni del presidente russo Vladimir Putin, del primo ministro Mikhail Mishustin e del ministro degli Affari esteri Sergej Lavrov. (Kui)