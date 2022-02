Calcio: Fifa e Uefa sospendono le squadre russe da tutte le competizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fifa e la Uefa hanno sospeso tutte le squadre calcistiche della Federazione Russa dalle competizioni. Lo si legge in un comunicato pubblicato sul sito della Uefa, in cui si specifica che la sospensione vale sia per squadre di club che per le rappresentative nazionali. "Il calcio è pienamente unito sul tema e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli", si legge nel comunicato. (Res)