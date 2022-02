Imprese: Generali Italia, Cattolica Assicurazioni e Genertel tra le migliori compagnie per la qualità Rc Auto in indagine Itqf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali Italia, Cattolica Assicurazioni e Genertel fanno incetta di sigilli. Le compagnie sono state riconosciute tra le più virtuose in Italia per la qualità dell’Rc Auto nello studio “Migliori Rc Auto 2022” presentato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. L’edizione 2022 dell’indagine ha visto Generali Italia ottenere per l’innovazione, l’offerta telematica e la protezione completa il giudizio di “Ottimo” - il punteggio più alto del mercato assicurativo - assieme alla valutazione “Top” per l’assistenza e la relazione con i clienti, il rapporto qualità-prezzo e la comunicazione con i clienti. Lo rende noto un comunicato stampa. Cattolica Assicurazioni si è aggiudicata il sigillo “Ottimo” per la comunicazione con i clienti e la liquidazione danni, oltre alla valutazione “Top” per la protezione completa e l’assistenza e relazione con i clienti. (segue) (Com)