Imprese: Generali Italia, Cattolica Assicurazioni e Genertel tra le migliori compagnie per la qualità Rc Auto in indagine Itqf (2)

- Un importante medagliere anche per Genertel, che tra le Compagnie Online, si è aggiudicata il sigillo “Ottimo” per l’assistenza e la relazione con i clienti e per la protezione completa online; il sigillo “Top” per l’offerta telematica online e la comunicazione con i clienti. Inoltre, Generali Italia e Cattolica Assicurazioni hanno conseguito il giudizio “Top Rc Auto”, mentre Genertel si è aggiudicata il sigillo “Top Rc Auto online” per la soddisfazione clienti nella Superclassifica curata dall’Istituto. Generali Italia, Cattolica Assicurazioni e Genertel confermano, con l’ottenimento di tali riconoscimenti, la capacità di operare con i migliori risultati anche in un contesto come quello ereditato dal Covid-19. Vicinanza umana e relazionale, unitamente alla cura e allo sviluppo del business, per essere Partner di Vita in ogni momento rilevante della vita dei clienti. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) è un ente indipendente che conduce analisi di prodotti, aziende e servizi, leader europeo dei test e dei sigilli di qualità con l’obiettivo di rendere più trasparenti e competitivi i mercati. Lo studio “Migliori Rc Auto 2022”, nuova edizione dell’indagine sulle tariffe e sulla qualità delle Rc auto in Italia, si articola in due parti: un confronto delle tariffe assicurative e un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti con il servizio. (Com)