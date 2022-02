Energia: Cingolani, in 24 mesi inizio riduzione dipendenza da gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 24 mesi si potrà iniziare ad avere una sensibile riduzione nella dipendenza dal gas russo. Lo ha detto il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, dopo il Consiglio Energia dell'Unione europea. "Abbiamo un piano molto chiaro. In base alle analisi fatte, nel brevissimo termine non c'è alcun problema. C'è da affrontare per il prossimo anno il problema dello stoccaggio, che è il problema menzionato da tutti" i ministri europei. "Stiamo lavorando molto efficacemente sullo sganciarci dalla dipendenza dal gas russo. E si inizieranno a vedere i risultati", ha sottolineato. I ministri Ue sono "tutti d'accordo sul fatto che bisogna accelerare sulle rinnovabili, anche in termini di semplificazioni burocratiche, perché nel contingente sono una parte della soluzione". Mentre "quasi tutti d'accordo a livello europeo sul fatto che la Fit for 55 non vada abbandonata. Non deve essere, questa, una scusa per rilasciare i limiti ambientali", ha sottolineato Cingolani. A chi ha chiesto quando si riuscirà a fare a meno della dipendenza del 40-45 per cento del gas russo, il ministro ha risposto: "Circa 25 miliardi di metri cubi di gas. Io dico che, per come stiamo lavorando e per il programma che abbiamo messo su, riusciremo a fare un buon lavoro". E per quanto riguarda le tempistiche, Cingolani ha specificato di ritenere che "24 mesi" siano la quantità di tempo ipotizzabile "per cominciare ad avere una sensibile riduzione". (Beb)