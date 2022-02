Usa: Casa Bianca vuole “abbassare i toni” dopo allerta nucleare Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole “abbassare i toni e la tensione” dopo che il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha ordinato la massima allerta alle forze di deterrenza nucleare. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, all’emittente “Msnbc”. “Conosciamo bene lo schema del presidente Putin, lo abbiamo visto negli ultimi mesi e prima ancora: costruisce una minaccia per poi giustificare un’azione ancora più aggressiva”, ha sottolineato Psaki. “I russi si sono impegnati ad assumere delle iniziative per ridurre la minaccia nucleare. Tutti sanno che si tratta di una guerra che non si può vincere”, ha aggiunto la portavoce, secondo cui gli Stati Uniti hanno comunque “la capacità di difendersi”. (segue) (Nys)