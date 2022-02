Usa: Casa Bianca vuole “abbassare i toni” dopo allerta nucleare Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non abbiamo alzato il nostro livello di allerta, non cambieremo il nostro atteggiamento su quel fronte. Vogliamo essere molto oculati sull’uso di queste minacce. Quello che vogliamo ora è abbassare i toni e le tensioni”. Psaki ha anche ribadito che gli Stati Uniti non interverranno in Ucraina, neanche per imporre una no-fly zone. “Non è una buona idea, non è qualcosa che il presidente farebbe. L’attuazione di una no-fly zone significherebbe che le forze statunitense dovrebbero abbattere aerei russi. Si tratterebbe di una ulteriore escalation, che ci porterebbe verso un conflitto con la Russia”, ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, confermando infine che Biden parlerà di Ucraina domani, in occasione del suo discorso sullo Stato dell’Unione. (Nys)