Roma: presidente Municipio Roma XV, approvata risoluzione per riqualificare piazza Diodati

- Con il documento a firma dei quattro capi gruppo di maggioranza e della lista civica Calenda, approvato nel corso del Consiglio straordinario di oggi, il Consiglio del Municipio Roma XV, "non solo ha voluto ribadire l'importanza dell'apertura della stazione di Vigna Clara, il raddoppio dei binari e la chiusura dell'anello ferroviario, ma ha anche sottolineato quanto sia importante procedere alla promozione di un progetto di riqualificazione complessiva dell'area". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. "Da oltre sei anni, e in particolare in questi mesi, siamo impegnati per la riapertura della stazione di Vigna Clara e oggi con la pronuncia della Regione Lazio che dà il via libera all'esercizio della linea, è arrivato finalmente il momento di raggiungere un traguardo davvero tanto atteso. Per questo il tema della riqualificazione dell'area non è più rimandabile. Come non è più rimandabile un tavolo di concertazione con Rfi che stabilisca un piano a breve, a medio e lungo periodo", aggiunge. (segue) (Com)