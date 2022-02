Roma: presidente Municipio Roma XV, approvata risoluzione per riqualificare piazza Diodati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un piano complessivo e più ampio che doveva essere fatto negli anni precedenti, ma che purtroppo non è stato realizzato - continua il presidente -. Oggi, come Municipio siamo in ritardo, ma d'altronde siamo stati eletti anche per recuperare il tempo perso. L'atto presentato questa mattina chiede di realizzare un'area parcheggio a Via Monterosi, un progetto proposto da noi nel 2017 ma che potrà essere realizzato nel 2023. Nelle intenzioni della vecchia amministrazione quell'area avrebbe dovuto ospitare anche il mercato di Piazza Diodati, ma purtroppo per lo spostamento non solo è necessario realizzare i lavori, ma anche approvare una variante urbanistica. Non si può quindi prescindere oggi dallo stringere un accordo con Rfi affinché si possa garantire il mantenimento del mercato per lo meno fino al 2024, come d'altronde il 13 luglio scorso la precedente Giunta, dopo 5 anni di attese, ha votato in una memoria di Giunta", sottolinea Torquati. (segue) (Com)