Roma: presidente Municipio Roma XV, approvata risoluzione per riqualificare piazza Diodati (3)

- "Nell'atto sono poi presenti anche proposte e richieste a RFI: la possibilità di realizzazione dei parcheggi a spina su Via Monterosi a carico del Municipio, considerare la copertura del tratto mancante dei binari per riunire i due quartieri di Via Tuscia e Via Monterosi e l'apertura di un varco di accesso alla Stazione di Vigna Clara alla fine di Via Monterosi per agevolare l'accesso dell'utenza dal futuro parcheggio - spiega il presidente -. Ringrazio l'opposizione che ha permesso di affrontare nuovamente la questione con il Consiglio straordinario di oggi e la maggioranza per la votazione dell'atto che fa chiarezza e non tenta di gettare fumo negli occhi ai cittadini. Se da una parte dovremo accelerare e recuperare il tempo perso, dall'altra non possiamo in alcun modo permetterci di non promuovere una riqualificazione complessiva dell'area: c'è molto lavoro da fare ma come anche per tutto il resto, su questi temi andremo avanti con impegno e serietà, per il territorio e per le cittadine e i cittadini di questo Municipio", conclude Torquati. (Com)