Roma: assessora Scuola incontra sindacati, massima disponibilità per tutela lavoratori mense

- "Questa mattina ho incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori del servizio di ristorazione scolastico in presidio in Campidoglio e ribadito, come fatto fin qui, la massima disponibilità di questa amministrazione a giocare il ruolo di stazione appaltante fino in fondo e dunque a verificare il regolare svolgimento del servizio e la tutela dei diritti dei lavoratori nel rispetto del contratto di appalto. Con loro abbiamo già predisposto un canale di comunicazione diretta con Roma Capitale utile ad agevolare la segnalazione di eventuali anomalie e irregolarità". A dichiaralo in una nota è l'assessora alla Scuola, Lavoro, Formazione, Claudia Pratelli. (segue) (Com)