Roma: assessora Scuola incontra sindacati, massima disponibilità per tutela lavoratori mense (2)

- "Voglio inoltre porre l'attenzione su un aspetto che ritengo di fondamentale importanza: sappiamo che in occasione dello sciopero del servizio di ristorazione scolastica avvenuto oggi si sono verificate gravi inadempienze da parte di alcune ditte responsabili del servizio. A fronte di quanto accaduto l'amministrazione comunale ha proceduto immediatamente alla convocazione delle ditte dei lotti coinvolti, a verificare l'entità dei disagi arrecati e a valutare tutte le eventuali sanzioni. E' bene chiarire fin da subito che in nessun caso è tollerabile il verificarsi di situazioni simili a quelle che sono state segnalate da alcune scuole questa mattina. In questo senso la serietà delle ditte erogatrici del servizio è condizione imprescindibile per lavorare con Roma Capitale", ha concluso l'assessora Pratelli. (Com)