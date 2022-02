Energia: Cingolani, non si aprono nuove centrali a carbone in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "non ha mai detto che apriamo le centrali a carbone". Lo ha detto in uscita dal Consiglio Energia dell'Unione europea, il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani. "C'è una regola per cui, se hai una contingenza, come un picco tremendo di freddo, in quel momento puoi definire che, per un certo periodo, dai la priorità all'elettricità prodotta a carbone. Ma non è che apri nuove centrali. Noi ne abbiamo un paio grosse, le prioritizzi", ha spiegato Cingolani. "Noi gestiamo i flussi. Tipicamente il carbone cerchiamo di tenerlo al minimo, se c'è un'emergenza si può dire per questo periodo spingo di più" sul carbone. Ma, "attenzione: non c'è alcuna deroga ai limiti ambientali", ha evidenziato. (Beb)