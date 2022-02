Campidoglio: rapporto Acos su servizi pubblici, voto medio sopra sufficienza per maggior parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei servizi pubblici offerti dal Campidoglio, tra gennaio e ottobre del 2021, ottiene un voto medio sopra la sufficienza. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'Agenzia capitolina per il controllo dei servizi pubblici di Roma (Acos) che ha intervistato oltre 5.700 cittadini nel periodo gennaio-ottobre 2021. Nel leggere la rilevazione tuttavia bisogna tener "conto della contrazione della domanda che ha fatto apparire sufficiente un servizio che tale non era - ha spiegato Carlo Scandurra, presidente di Acos -. I lockdown hanno fatto apparire i mezzi del Tpl più scorrevoli perché non c'era traffico, e la riduzione dei quantitativi di rifiuti anche, a fronte del calo drastico di turismo, hanno fatto apparire il servizio di raccolta più efficiente". (segue) (Rer)