Campidoglio: rapporto Acos su servizi pubblici, voto medio sopra sufficienza per maggior parte (2)

- L'indagine inquadra la qualità della vita così come vengono percepiti i servizi pubblici locali dai cittadini infatti. In generale emerge che la soddisfazione media dei romani per la qualità della vita si attesta al 6,13 su 10. Il voto medio più alto i romani lo danno alle farmacie comunali: 7,4 su 10. Subito dopo con 7,3 su 10 c'è uno dei servizi culturali principali della Capitale, l'azienda speciale Palaexpo, e poi l'erogazione di acqua potabile a cui i residenti della Capitale assegnano un voto medio dei romani di 7 su 10. In linea di massima vanno oltre la sufficienza anche gli altri servizi: ottiene 6,4 su 10 l'illuminazione stradale; 6,2 i servizi sociali municipali; 6 per gli asili nido; 6,2 per i servizi cimiteriali; 6,3 su 10 sia per parchi e ville, sia per sosta a pagamento; 6,5 per i servizi online. (segue) (Rer)