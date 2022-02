Campidoglio: rapporto Acos su servizi pubblici, voto medio sopra sufficienza per maggior parte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maglia nera, come ogni anno, ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle strade che non arrivano alla sufficienza e neanche a 5 su 10: i residenti della Capitale assegnano 4,7 su 10 alla pulizia delle strade e 4,6 alla raccolta dei rifiuti. Sfiora la sufficienza il servizio del trasporto pubblico, di linea e non: i residenti della Capitale assegnano, per il 2021, un 5,7 su 10 ad autobus e tram; un 6,1 alle metropolitane e 5,8 al servizio taxi. Vanno bene tutti gli altri servizi, con quelli culturali in testa che anche quest'anno si confermano i migliori di sempre: l'azienda speciale Palaexpo ottiene un voto medio di 7,8 su 10; seguono Auditorium e Musei comunali, entrambi con 6,8 su 10; 6,4 è il voto assegnato dai residenti al Bioparco e 6,3 quello per le Biblioteche romane. (Rer)