Francia: governo, "grande responsabilità" all'incontro con candidati presidenziali su Ucraina

- L'incontro che si è tenuto oggi tra i principali candidati alle presidenziali francesi e il primo ministro francese Jean Castex per discutere della crisi ucraina si è svolto "in uno spirito di grande responsabilità". Lo ha detto il portavoce del governo, Gabriel Attal, all'emittente televisiva "BfmTv". Nei prossimi giorni il governo continuerà a tenere "tutte le iniziative utili in merito alla gestione più democratica di questa crisi", ha spiegato Attal. Secondo quanto riferito dall'Hotel de Matignon, sede dell'esecutivo francese, Castex ha spiegato ai partecipanti di voler "condividere tutte le informazioni utili in uno spirito di responsabilità e trasparenza". All'incontro sono stati invitati solamente i candidati che hanno raccolto almeno 300 dei 500 patrocini di rappresentanti istituzionali eletti. Hanno partecipato all'incontro la socialista Anne Hidalgo, l'ultraconservatore Eric Zemmour, l'ambientalista Yannick Jadot, il sovranista Nicolas Dupont-Aignan, la repubblicana Valerie Pecresse, il comunista Fabien Roussel, la leader del Rassemblement National Marine Le Pen e quello di Resistons Jean Lassalle. Assente Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, mentre la candidata di Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud, ha declinato l'invito. Alla riunione hanno partecipato anche il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, e quella della Difesa, Florence Parly. (Frp)