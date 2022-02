Sanità: Gemelli, transizione assistenziale nelle malattie rare con disabilità è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le malattie rare con disabilità è necessario definire con urgenza un nuovo approccio assistenziale e organizzativo, che tenga conto soprattutto delle criticità inerenti alla transizione dall’età pediatrica a quella adulta. E il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs - si legge in una nota - propone un approccio innovativo - e al momento unico in Italia – incardinato su un’inedita alleanza tra pediatri e geriatri. Implementato ormai da qualche anno, questo modello assistenziale è stato adottato per ora per gestire l’assistenza, nel passaggio dall’età pediatrica a quella adulta, nelle persone con sindrome di Down, di Prader-Willi, dell’X-fragile e con sclerosi tuberosa, ma verrà esteso presto ad altre malattie rare. (segue) (Com)