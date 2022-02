Sanità: Gemelli, transizione assistenziale nelle malattie rare con disabilità è priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I soggetti con malattie rare – spiega il professor Giuseppe Zampino, referente delle Malattie Rare della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma e Presidente Simgeped, Società italiana malattie genetiche pediatriche e disabilità Congenite - presentano situazioni di complessità che richiedono un approccio multidisciplinare e la disponibilità di tutti gli attori sanitari a confrontarsi. E l’aspetto più carente è il passaggio dalle cure dal bambino, a quelle dell’adulto (la cosiddetta ‘transizione’) per quelle condizioni che si accompagnano a disabilità. Il pediatra esperto in queste patologie, ha un approccio adeguato alla disabilità, ma nell’adulto questo aspetto è carente e manca spesso uno specialista di riferimento. Per questo il Gemelli ha creato un modello che aiuta la transizione assistenziale dei giovani con malattia rara e disabilità grazie ad una ‘staffetta’ tra pediatra e geriatra”, continua Zampino. (segue) (Com)