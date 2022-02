Sanità: Gemelli, transizione assistenziale nelle malattie rare con disabilità è priorità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I geriatri sono gli specialisti più esperti nel gestire la cronicità dal punto di vista internistico e psico-cognitivo, in contatto con tutte le risorse che offre il territorio. Sono dunque le figure che più possono essere d’aiuto nella gestione di un paziente con malattia rara e disabilità, diventato ormai adulto. “I geriatri – afferma il dottor Angelo Carfì, Dirigente Medico presso la Uoc di Continuità assistenziale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - hanno grande esperienza nella gestione delle problematiche di cronicità sul territorio. In questo modello, il geriatra non vede più il paziente in funzione della sua età, bensì in relazione alla disabilità. Ma il nostro progetto si spinge oltre e si prende cura non solo dei ragazzi ma anche dei loro genitori, assistendoli presso il Day Hospital del Cemi”, spiega Carfì. (segue) (Com)