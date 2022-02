Sanità: Gemelli, transizione assistenziale nelle malattie rare con disabilità è priorità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mantenere in salute a lungo i genitori di questi ragazzi, man mano che gli anni passano – sottolinea il professor Zampino – è un obiettivo prioritario, che consente di mantenere in equilibrio il sistema e di proteggere il ragazzo-adulto con malattia rara. Con questo progetto non ci limitiamo dunque a prenderci cura del soggetto disabile, che nel frattempo è diventato adulto, ma anche dei suoi genitori, che stanno diventando anziani, per aiutarli a restare il più a lungo possibile in salute, accanto al figlio”. Un'altra necessità prioritaria nel campo delle malattie rare è quella della formazione. “Per questo- annuncia il professor Zampino - il 28 febbraio, proprio in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare abbiamo organizzato un evento di kick off di un corso formativo semestrale sulle malattie rare, dedicato agli studenti delle scuole di specializzazione interessate alle Malattie Rare, sia in sede, sia su tutto il territorio italiano. In questa prima giornata introduttiva presenteremo il mondo delle malattie rare, la definizione di malattia rara, di farmaci orfani, il vissuto del paziente”. (Com)