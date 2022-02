Campidoglio: Celli, rapporto Acos strumento fondamentale per migliorare servizi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Conoscere le aspettative e le priorità dei romani è fondamentale ed imprescindibile per rafforzare e migliorare l’efficacia della nostra azione amministrativa". Lo ha detto la presidente dell'Assemblea capitolina, Sveltlana Celli, nel corso della presentazione del rapporto di Acos sui servizi pubblici di Roma. "I cittadini ci parlano e ci dicono chiaramente cosa possiamo e dobbiamo fare - ha aggiunto -. E’ nostra responsabilità ascoltare e impegnarci insieme per una città a misura di tutti. La rilevazione è stata effettuata ad ottobre 2021, prima del passaggio dalla precedente all’attuale amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Si tratta di una fotografia precisa dalla quale ripartire per affrontare le criticità segnalate in diversi settori: dalla gestione dei rifiuti alla mobilità e ai trasporti, dalla cura del verde all'igiene e il decoro urbano, arrivando ai servizi per il sociale. Dall’indagine Acos risulta che il 77 per cento, quindi la grande maggioranza degli intervistati, ritiene che nulla cambierà in riferimento alla propria situazione personale, così come si rileva incertezza e preoccupazione sulle opportunità lavorative. Il nostro compito - ha concluso - è quello di impegnarci con azioni concrete per invertire questa tendenza, riconquistare la fiducia dei cittadini e ridare nuovamente speranza ai giovani e alle famiglie". (Rer)