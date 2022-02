Ucraina: Guterres chiede stop ai combattimenti, allerta nucleare russa "sviluppo agghiacciante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina deve fermarsi immediatamente: "Quando è troppo, è troppo". Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo intervento all'Assemblea generale, di cui è stata convocata una sessione d'emergenza per la prima volta dal 1982. Il capo del Palazzo di vetro ha anche definito "uno sviluppo agghiacciante" la decisione del presidente russo Vladimir Putin di mettere in allerta le forze di deterrenza nucleare. "La sola idea di un'escalation nucleare è semplicemente inconcepibile. Nulla può giustificare il ricorso alle armi atomiche", ha detto Guterres. Il segretario generale Onu ha ricordato i numeri dell'Alto commissariato per i rifugiati (Unhcr), secondo cui mezzo milione di ucraini avrebbe già lasciato il Paese, e ha anche sottolineato come vi siano "notizie credibili" di gravi danni a edifici residenziali e infrastrutture civili. La morte dei civili, inclusi i bambini, è "totalmente inaccettabile". Guterres ha poi espresso la speranza che i colloqui diretti tra le delegazioni di Ucraina e Russia portino a una cessazione immediata delle ostilità e a una soluzione diplomatica. "La sovranità dell'Ucraina - ha evidenziato - deve essere rispettata". (Nys)