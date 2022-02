Viabilità: Aspi, tra il 28 febbraio e il 3 marzo chiusure notturne per il tratto compreso tra lago di Como e Como Centro, sulla A9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo e nelle due notti consecutive di mercoledì 2 e giovedì 3, il tratto compreso tra lago di Como e Como Centro, verso Lainate, sarà chiuso, per consentire lavori per la realizzazione della galleria fonica, nei seguenti giorni e orari. Agli automobilisti in transito viene consigliato, per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di lago di Como, di percorrere via Bellinzona e la sp17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro; per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di lago di Como, viene consigliato di proseguire su via Nino Bixio, via Innocenzo XI, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio con rientro, sulla A9, allo svincolo di Como Centro. (Com)