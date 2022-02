Ue: Gentiloni, valutazione positiva mostra che Pnrr Italia è su buona strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione preliminare positiva della Commissione europea dimostra che l'attuazione del piano di ripresa e resilienza italiano è sulla buona strada. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, commentando l'ok della Commissione europea all'esborso di 21 miliardi di euro con il Next Generation Eu per il raggiungimento dei 51 obiettivi e traguardi del piano nazionale di ripresa e resilienza. "La nostra valutazione preliminare positiva mostra che l'attuazione del piano è sulla buona strada. Gli importanti interventi intrapresi in questa prima fase comprendono i primi passi nella riforma del sistema giudiziario e degli appalti pubblici, l'adozione della Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori e del Piano nazionale per le nuove competenze, oltre a numerose riforme e investimenti che porteranno avanti il green transizione", ha dichiarato. (segue) (Beb)