Ue: Gentiloni, valutazione positiva mostra che Pnrr Italia è su buona strada (2)

- "Una volta finalizzate le relative procedure potremo procedere con il pagamento di 21 miliardi di euro, contribuendo a sostenere la forte ripresa economica dell'Italia in questi tempi incerti. Guardando oltre questo momento importante, sarà essenziale continuare l'efficace attuazione del piano: 100 traguardi e obiettivi dovrebbero essere raggiunti nel 2022, legati a pagamenti per 40 miliardi di euro", ha specificato Gentiloni. "L'adempimento di questi impegni è fondamentale per realizzare il cambiamento strutturale necessario per spostare l'economia italiana su un percorso di crescita forte e durevole", ha concluso. (Beb)