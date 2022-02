Ucraina: premier Slovenia, se Kiev cade ci saranno conseguenze in tutta l'Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta di Kiev potrebbe avere conseguenze per l'intera Europa dell'Est. Lo ha detto il primo ministro sloveno Janez Jansa al portale "Euractiv". "Sono convinto al cento per cento che la Russia non si fermerà in Ucraina se Kiev cade. Il prossimo obiettivo sono la Moldova, la Georgia, e ci saranno problemi nei Balcani occidentali, e poi gli Stati baltici saranno il prossimo obiettivo", ha detto Jansa. Il premier sloveno ha poi paragonato il presidente russo Vladimir Putin all'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic. Secondo Jansa è possibile aspettarsi "gli stessi passi irrazionali quando le cose non vanno secondo i piani". (Seb)