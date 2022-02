Ucraina: Cdm, potenziata rete accoglienza, incremento di 16 mila posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri è stato previsto il rafforzamento della rete di accoglienza degli stranieri in Italia per far fronte all’aumento tesi flussi dall’Ucraina. In particolare, il provvedimento stabilisce: un incremento di 13.000 posti dei centri straordinari che potranno essere attivati dai Prefetti (Cas); un potenziamento di ulteriori tremila posti del sistema di accoglienza e integrazione (Sai); che i cittadini ucraini vengano ospitati nei Cas anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale; che le disponibilità dei Cas e della rete Sai, già incrementate dopo la crisi afgana, vengano dedicate anche alle esigenze di sistemazione e accoglienza dei profughi ucraini. (Rin)