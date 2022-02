Ucraina: conclusi i negoziati tra le delegazioni russa ed ucraina in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra le delegazioni di Russia ed Ucraina in Bielorussia sono terminati. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". I colloqui si sono svolti oggi in tre tornate nella regione di Gomel, presso il fiume Pripjat, vicino al confine ucraino. La delegazione russa è guidata dall'aiutante presidenziale Vladimir Medinskij. In precedenza, l'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che "la questione chiave dei negoziati è un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe dal territorio dell'Ucraina". (Res)